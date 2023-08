Esp ‍: Catastrophe au Barça à J-2 du premier match de Liga

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A deux jours de son premier match de Liga contre Getafe, le FC Barcelone bataille encore pour inscrire une dizaine de joueurs auprès de la Liga.

Comme la saison dernière à la même époque, le FC Barcelone est confronté à la terrible réalité de ses finances et éprouve toutes les peines du monde à enregistrer auprès de la Liga la totalité de son effectif pour disputer le championnat. Le premier rendez-vous de la saison est prévu dimanche soir à 21 heures contre Getafe pour l’équipe de Xavi et à cette heure, le coach blaugrana ne sait pas de manière certaine l’effectif qu’il aura à sa disposition.

Sport indique que tous les joueurs ayant prolongé leur contrat au cours de la saison 2022-2023 ne sont plus éligibles car c’est leur nouveau contrat qui doit être enregistré auprès de la Liga. C’est par exemple le cas pour Ronald Araujo, dont l’enregistrement auprès de la Liga vient d’être validé. Ce n’est en revanche pas le cas d’Inaki Pena, de Sergi Roberto ou encore d’Alejandro Bade, qui n’ont toujours pas été enregistrés. La situation est très préoccupante car elle ne s’arrête pas à trois joueurs ayant prolongé leur contrat. Elle s’étend aussi aux joueurs qui étaient prêtés dans un autre club la saison dernière.

Plus de 10 joueurs à enregistrer auprès de la Liga

C’est le cas de Clément Lenglet, d’Ez Abde et de Serginio Dest. Enfin, le pire pour Xavi est de ne pas être certain de pouvoir compter sur ses recrues. Ce vendredi soir, Oriol Romeu, Ilkay Gündogan et Inigo Martinez ne sont toujours pas inscrits auprès de la Liga et donc n’ont pas la certitude de pouvoir jouer face à Getafe dimanche soir. Une situation catastrophique et lunaire pour le club catalan, dont la préparation du match est logiquement perturbée et très difficile à vivre pour Xavi. Officiellement, le Barça maintient toutefois que Xavi pourra disposer de l’intégralité de son effectif dimanche soir notamment grâce à la vente d’Ousmane Dembélé au PSG, qui va donner un peu d’air aux finances catalanes à J-2 de son premier match de la saison.