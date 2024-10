Esp ‍: Carvajal blessé, le Real Madrid le prolonge

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Gravement blessé au genou ce samedi soir dans le temps additionnel de la rencontre contre Villarreal et évacué sur civière après des cris de douleur, Dani Carvajal (32 ans) ne rejouera plus cette saison. Le Real Madrid fait toutefois toujours confiance à son latéral droit et a annoncé ce dimanche matin que l’international espagnol avait prolongé son contrat avec les Merengue d’une saison et qu'il se retrouve désormais lié avec le Real jusqu’en 2026. Une excellente nouvelle pour le joueur qui va commencer sa rééducation après son opération.