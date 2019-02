Esp : Benzema n'est plus le valet de Cristiano Ronaldo, il se lâche !

Dans : Liga, Ligue 1.

Après le départ surprise de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pour rejoindre la Juventus, nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur la capacité de Karim Benzema à devenir le buteur en chef des Merengue. Et si KB9 a eu quelques soucis d'efficacité en début de saison, l'attaquant français a vite pris ses marques, et a enchaîné but sur but, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. De quoi atténuer la douleur du départ de Cristiano Ronaldo aux yeux des très gourmands supporters du Real Madrid.

Dans les colonnes de France-Football, Karim Benzema le dit très clairement, il s'éclate encore plus depuis qu'il n'est plus dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, admettant sans peine que sous le régime de CR7 il était destiné à servir les intérêts de ce dernier. « Avant, il y avait un mec qui mettait plus de cinquante buts par saison et moi, j'étais dans un rôle de passeur. (...) Je jouais en fonction de Cristiano. On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif de l'aider à inscrire encore plus de buts. (...) Maintenant, c'est moi le leader de l'attaque. C'est à moi de faire la différence. Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football », a reconnu l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais avec une franchise qui l'honore. Pour l'instant, les faits vont dans le bon sens pour Karim Benzema et le Real Madrid.