Mbappé ou Haaland, la vidéo a fait le buzz… pour rien ‍!

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Aurélien Tchouaméni et son coéquipier au Real Madrid Jude Bellingham apparaissent en plein débat concernant deux joueurs non cités. Les deux Merengue semblaient parler de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Une version démentie par le milieu français.

Les images ont fait le buzz sur la toile. Dans une discussion avec son coéquipier du Real Madrid Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni apparaît en plein débat concernant deux joueurs dont on ignore l’identité. Très vite, beaucoup ont supposé qu’il s’agissait de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, ancien partenaire de l’Anglais au Borussia Dortmund. Le milieu défensif madrilène s’attendait donc à des questions sur cette vidéo en conférence de presse avec l’équipe de France.

« Ah il faut en parler ! Ça, il faut en parler », a d'abord réagi Aurélien Tchouaméni alors que le journaliste n’avait même pas terminé sa question. « On parlait de Mbappé et de Haaland ? Tu es sûr de ça ? Il faut rétablir la vérité, a poursuivi l’ancien Bordelais. Parce que dès que je suis arrivé en sélection, c'est la première question que l'on m'a posée. On était en mise au vert avec le Real et je crois qu'il y a des gars qui sont venus présenter des habits. Et ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d'Erling. On parlait de Dayot (Upamecano) et de (Eric) Dier. »

Tchouaméni préfère Mbappé

« Pourquoi ? Parce que c'était la veille de notre match (1-1 contre le RB Leipzig le 6 mars en Ligue des Champions, ndlr) et on regardait Bayern-Lazio, si je ne me trompe pas. Jude parlait de Dier et moi je parlais de Dayot. Donc aujourd'hui on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre mais c'est ce qu'il s'est passé. Le plus fort et le plus complet entre Mbappé et Haaland ? Je vais te dire Kylian pour tout ! Moi je préfère Kylian. Après Haaland est l'un des meilleurs joueurs du monde aussi. Chacun peut avoir son avis », a conclu Aurélien Tchouaméni, qui aurait très bien pu défendre son compatriote dans un échange similaire.