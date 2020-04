Dans : Liga.

Intouchable à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema réalisait une excellente saison avant l’interruption due à la crise sanitaire. Après 27 journées de Liga, le Français possède des statistiques impressionnantes.

Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a su prendre la succession du Portugais. Bien sûr, la « Formule 1 » n’avance pas au même rythme que son ancien coéquipier. Mais ses chiffres de la saison restent bluffants. Et l’on ne parle pas seulement de ses 14 buts qui font de lui l’actuel deuxième meilleur buteur de Liga derrière Lionel Messi (19). Comme l’Argentin du FC Barcelone, créateur de toutes les occasions ou presque de son équipe, l’ancien Lyonnais représente la principale menace pour les adversaires du Real Madrid.

Depuis le début de la saison, le Français a été à l’origine de 44 occasions, relaye le quotidien As. Personne ne fait mieux en Espagne ! Pas même le sextuple Ballon d’Or (43). Co-meilleur passeur de la Maison Blanche avec Toni Kroos (9), Benzema est aussi le joueur de Liga qui touche le plus de ballons dans la surface adverse (184). Et le deuxième au classement des tirs cadrés (42). Autant dire que le numéro 9 du Real est une menace permanente pour les défenseurs. Sa lecture du jeu et sa justesse technique font de lui l’atout principal de l’entraîneur Zinédine Zidane, et l’un des chouchous du président Florentino Pérez qui officialisera sa prolongation jusqu’en 2022 à la reprise du championnat.