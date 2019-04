Esp : Benzema est un génie du foot, Bertrand Latour en extase

Dans : Liga.

Karim Benzema a encore été étincelant avec le Real Madrid dimanche face à Bilbao, l'attaquant français signant un triplé qui lui permet d'atteindre les 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, KB9 entrant même dans la longue légende des Merengue en devenant le premier et seul footballeur à avoir marqué les huit derniers buts de son équipe. De quoi forcément mettre en extase les supporters de l'ancien lyonnais. Et parmi eux, on trouve Bertrand Latour.

Pour le journaliste de RTL, Karim Benzema est juste un génie du foot et cela doit se savoir. « Karim Benzema, c'est 21 buts en Liga... et ce n’est pas fini. Quelle merveille de le voir chaque semaine, par sa classe, rendre si simple chaque déplacement, chaque passe, chaque but », constate Bertrand Latour, qui sait très bien que cela va inévitablement relancer le débat sur l'absence de l'attaquant français du Real Madrid chez les Bleus. Mais il n'est pas certain que ces compliments dithyrambiques parviendront à changer l'opinion de Didier Deschamps, lequel en a fait une question de principe et plus réellement une décision liée aux performances sportives de Karim Benzema. Bertrand Latour et les fans de Karim Benzema l'ont hélas bien compris, on ne reverra pas KB9 chez les Bleus.