Esp ‍: Barcelone déclenche l’opération Joao Felix

Dans une impasse à l’Atlético de Madrid, Joao Felix est espéré d’ici la fin de la semaine au FC Barcelone qui aimerait le recruter.

Contre toute attente, le FC Barcelone n’a pas encore recruté pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros. La Masia, le centre de formation du club catalan, a encore rendu un fier service à l’équipe première en lui fournissant une pépite en la personne de Lamine Yamal, auteur d’un match XXL contre Villarreal dimanche soir (3-4). Malgré l’éclosion de ce grand talent de seulement 17 ans, le Barça aimerait recruter un attaquant supplémentaire pour compléter son effectif d’ici la fin du mercato vendredi soir.

Barcelona are prepared to activate the ‘operation João Félix’ in the next 48h — board working to find solution to make it happen with FFP 🚨🔵🔴 #FCB



João, only waiting for Barça since that interview in July.



He’d only consider other clubs or Saudi if Barça deal collapses. pic.twitter.com/UGytt0W9eB