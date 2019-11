Esp : Bale se fout du Real Madrid, Zidane avale une couleuvre

Dans : Liga.

Qualifié pour l’Euro 2020 avec le Pays de Galles, Gareth Bale a chambré son club du Real Madrid pendant les célébrations. Autant dire que la Maison Blanche et son entraîneur Zinédine Zidane n’ont pas apprécié.

Il fallait oser. Après la victoire contre la Hongrie (2-0) mardi, synonyme de qualification pour l’Euro 2020, Gareth Bale s'est ouvertement moqué du Real Madrid. L’attaquant du Pays de Galles a en effet célébré l’objectif atteint avec un drapeau de son pays modifié. « Le Pays de Galles, le golf et Madrid, dans cet ordre », pouvait-on lire sur la banderole, en référence au nouveau chant à la mode chez les supporters gallois, et aux commentaires de la presse espagnole qui a toujours critiqué le Merengue au sujet de sa passion pour le golf. Au détriment de son implication pour le Real Madrid… Autant dire que le club madrilène n’a pas dû apprécier. Et ce n’est rien comparé à ce que doit ressentir Zinédine Zidane.

On le sait, l’entraîneur du pensionnaire de Liga n’est pas le plus grand fan de Bale. L’ancien joueur de Tottenham pouvait donc s’attendre à un accueil glacial à son retour à l’entraînement. Mais selon les informations de Marca, la fusée galloise ne sera ni sanctionnée, ni réprimandée. Le technicien aurait même l’intention de lui dire bonjour comme d’habitude et de le féliciter pour la qualification de sa sélection. La raison est simple, depuis de la début de la saison, Zidane aurait décidé de ne pas laisser les tensions avec Bale perturber le groupe. Et ce même si le Français a bien du mal à supporter son attaquant…