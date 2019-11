Esp : Gareth Bale provoque le Real Madrid, c'est le scandale !

Dans : Liga.

Profitant de la qualification du Pays de Galles pour l'Euro 2020, Gareth Bale a posé avec un drapeau qui est clairement une provocation contre le Real Madrid. En Espagne, c'est le scandale de trop.

« Le Pays de Galles, le golf et Madrid, dans cet ordre », ce drapeau arboré depuis plusieurs mois par les supporters gallois a toujours agacé les supporters du Real Madrid. Car forcément le message concerne Gareth Bale, lequel est soupçonné par les Merengue de plus se préoccuper de sa sélection nationale et de son sport préféré, le golf, que de son club. Tout cela ressemblait à une bonne boutade, mais ce mercredi les médias madrilènes s’excitent car mardi soir, dans la foulée de la victoire du Pays de Galles contre la Hongrie (2-0), un résultat synonyme de qualification pour l’équipe de Gareth Bale, ce dernier a posé avec ses coéquipiers derrière le fameux drapeau et avec un énorme sourire.

Si chez les supporters gallois, tout cela a fait rire, du côté du Real Madrid, on n’apprécie pas du tout la plaisanterie venant d’un joueur qui a refusé de quitter la Maison Blanche lors du dernier mercato alors que Zinedine Zidane ne voulait plus de lui. Reste à savoir si Florentino Perez passera l’éponge ou si Gareth Bale sera sanctionné pour cette célébration un peu trop provocatrice et qui aura du mal à passer auprès des fans madrilène.