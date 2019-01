Esp : Anti-PSG, Javier Tebas votera pour l'extrême-droite espagnole

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Javier Tebas ne le cache pas, il n'aime pas le Paris Saint-Germain sauce Qatar, qu'il accuse de vouloir tuer le football, mais le président de la Liga ne masque pas non plus son amour pour un parti d'extrême-droite fondé en 2013 et dont il s'est fait le supporter. Une prise de position qui provoque quelques remous au sein des clubs espagnols, ce qui n'inquiète pas du tout Javier Tebas, lequel assume clairement son attirance pour ce mouvement.

« L'irruption de ce parti me semble être une bonne chose, une très bonne chose. Cela fait longtemps que je disais que l'Espagne avait besoin d'une alternative à l'image de ce que propose VOX. Si le parti conserve la ligne qui est la sienne, je voterais pour lui », a fait savoir, sur Cadena Cope, le président de la Ligue espagnole de football, lequel était déjà proche d'un mouvement nostalgique de Franco dans sa jeunesse. Parmi ses « exploits », VOX notamment est connu pour avoir planté un drapeau espagnol à Gibraltar...