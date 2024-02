Esp ‍: Ancelotti renvoie Xavi et le Barça dans les cordes

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Ciblé par des critiques de l'actuel entraîneur du FC Barcelone, le Real Madrid a laissé le soin à Carlo Ancelotti de répondre. Le technicien italien ne s'est pas dégonflé.

« Je n'aime pas qu’ils cherchent à influencer les arbitres. Et qu’ils le fassent chaque semaine, ça ne me plait pas ». Ce vendredi, Xavi a envoyé un missile sur le Real Madrid que le coach catalan accuse franchement de tout faire pour avoir des décisions arbitrales favorables. Dans une Liga où le FC Barcelone et le Real Madrid sont souvent accusés d'avoir des relations privilégiées avec les officiels, c'est le technicien du Barça qui a mis le feu, et c'est peu dire que du côté des Merengue on est furieux suite aux propos d'un Xavi en roue libre depuis qu'il a annoncé officiellement son départ en fin de saison. La rivalité entre les deux géants espagnols n'et pas à la veille de cesser, même si le Real domine largement Barcelone cette saison.

Ancelotti fracasse Xavi

Ce samedi, à la veille du derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti a évidemment été questionné sur l'accusation venue de son homologue barcelonais. A 64 ans, le Mister en a vu d'autres, et il a donc évité de taper trop fort sur Xavi, même s'il a tout de même été sans pitié. « Je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas m’abaisser à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne posez plus de questions à ce sujet, car je ne souhaite pas m'abaisser à ce niveau. Je le redis, ce n’est pas digne d'un professionnel », a lancé Carlo Ancelotti aux journalistes présents avant le très important match contre les Colchoneros. En évitant de répondre directement à son rival sur l'arbitrage, l'Italien a choisi l'humiliation.