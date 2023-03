Esp : 500.000 euros du Barça utilisés pour acheter quoi ? Le scandale enfle !

Dans : Liga.

L'affaire Negreira, cet ancien arbitre devenu responsable des officiels en Espagne accusé d'avoir touché des sommes colossales du Barça, prend encore de l'ampleur. 550.000 euros ont été sortis par ce dernier en cash sans qu'on en connaisse la destination.

José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, est l’homme de tous les dangers pour le FC Barcelone et chaque jour le confirme. Ce lundi, le trésor public espagnol a fait savoir que l’ancien arbitre embauché par le Barça pour lui donner des conseils a sorti 550.000 euros de son compte en cash et n’a pas apporté les justificatifs qui pourraient expliquer cela. Le très sérieux média El Confidencial précise que « 150.000 euros auraient été utilisés en un an pour acheter des tiers », laissant clairement entendre que Negreira pourrait avoir été généreux avec des arbitres ou autres officiels durant la période 2016-2019. Une accusation évidemment gravissime si elle était prouvée, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.

De l'argent sorti en cash pour payer des arbitres ?

Et le ciel s'assombrit d'autant plus sur FC Barcelone que différentes institutions officielles ont décidé de s'associer à l'action en justice initiée suite aux révélations sur la relation contractuelle entre le club catalan et José Maria Enriquez Negreira. Le Conseil supérieur des sports, qui est chargé de mettre en application les directives du ministère des Sports, a en effet annoncé ce lundi qu'il se joignait à l'action en justice en cours. « Ce qui est mauvais pour le football espagnol est mauvais pour le sport espagnol », a confié José Manuel Franco, patron du Conseil Supérieur des Sports. Du côté du FC Barcelone, on n'a pas encore réagi à cette nouvelle révélation sur l'argent sorti des caisses pour soi-disant avoir des conseils sur l'arbitrage. Dimanche soir, lors du match opposant entre Bilbao et le Barça, les supporters du du club basque ont brandi et jeté de faux billets de 500 euros avec le visage de Joan Laporta dessus.