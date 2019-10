Esp : 260 ME d'ardoise, ne parlez pas de Neymar au comptable du Barça

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Ces dernières années, le FC Barcelone a été très actif sur le marché des transferts. Il ne faut pas remonter à très loin pour retrouver traces de gros investissements du club catalan en période de mercato puisque cet été, Antoine Griezmann et Frenkie De Jong ont rejoint la Catalogne pour un total avoisinant les 200 ME. Cela pourrait laisser penser que le Barça est dans une excellente santé financière. En réalité, ce n’est pas totalement le cas selon les informations du journal AS, qui rapporte ce mardi que Barcelone doit encore régler 260 ME de transfert à différents clubs…

Par exemple, le transfert de Philippe Coutinho n’a pas encore été réglé en totalité à Liverpool. Sur l’ensemble total du deal (145 ME), le champion d’Espagne doit encore verser la coquette somme… de 94 ME aux Reds ! L’Ajax Amsterdam (46 ME), Valence (31 ME) ou encore Bordeaux (30 ME) sont les autres principaux créanciers d’un Barcelone qui a beaucoup de grosses ardoises. Les comptes du Barça sont donc dans le rouge vif, et on comprend mieux pourquoi il était impossible de faire une folie pour recruter Neymar en provenance du Paris Saint-Germain cet été au mercato. En revanche, AS précise que le club blaugrana doit encore recevoir 75 ME de transferts en provenance d’autres clubs à l’avenir.