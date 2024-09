Endrick va droit au but et veut être très vite papa

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Endrick est arrivé au Real Madrid avec beaucoup de rêves en tête. Et déjà, ses projets de vie avancent rapidement.

Le Real Madrid a fait un pari d'avenir en recrutant Endrick. Le jeune attaquant brésilien sait que la concurrence est féroce cette saison, avec les présences de Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Rodrygo. Mais l'ancien de Palmeiras est prêt à faire confiance à son plan de carrière. En plus de ses prestations sur le terrain, le joueur de 18 ans va devoir se faire à une nouvelle vie, loin du Brésil. Pour l'aider à s'acclimater, il peut compter sur sa compagne, Gabriely Miranda, qui est désormais devenue sa... femme.

Endrick, un homme déjà marié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Ces dernières heures via ses réseaux sociaux, Endrick a en effet annoncé qu'il s'était marié à la mannequin brésilienne, âgée de 21 ans. « Enfin mariés. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint », se sont-ils exprimés. Le couple est ensemble depuis la fin de l'année 2023 et compte encore de nombreux projets, comme celui d'avoir des enfants. « Je veux voir mon fils grandir, avoir des affinités, mais c'est elle qui doit dire oui ou non, n'est-ce pas ? », déclarait-il d'ailleurs récemment lors d'un entretien qui en dit long sur sa volonté d'être un jeune papa très rapidement.

Epanoui dans sa vie personnelle, Endrick est très attendu dans sa vie professionnelle, alors que le Real Madrid l'a quand même recruté pour la somme de 47,5 millions d'euros à Palmeiras. En 4 matchs de Liga disputés cette saison avec le Real Madrid, Endrick a trouvé le chemin des filets à une reprise. Souvent remplaçant, il devra convaincre son entraineur Carlo Ancelotti qu'il peut être bien plus à l'avenir. Pour l'aider dans sa mission, il pourra compter sur ses compatriotes Eder Militao, Vinicius Jr et Rodrygo.