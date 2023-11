En plein rêve au mercato, le Barça brutalement réveillé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours affaibli par le départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone envisage de recruter un milieu de haut niveau. Le club catalan a coché les noms de joueurs à forte valeur marchande comme l’ancien Lyonnais Bruno Guimarães. Une cible incompatible avec l’état des finances des Blaugrana.

Le FC Barcelone a commis une grave erreur de casting. Après le départ de Sergio Busquets, indispensable depuis de longues saisons, le champion d’Espagne en titre a cru Oriol Romeu capable de combler ce grand vide. Le milieu formé à la Masia, et arrivé en provenance de Gérone cet été, a bien réalisé des débuts encourageants. Mais très vite, ses limites techniques et athlétiques ont sauté aux yeux. L’Espagnol n’est même plus titulaire aux yeux de l’entraîneur Xavi qui, en attendant le retour de blessure de Frenkie de Jong, salive en pensant au mercato.

Le Barça veut Bruno Guimarães

En effet, le Barça compte bien recruter un milieu de haut niveau pour rattraper son erreur. Selon les informations de TNT Sports, qui confirment celles de Mundo Deportivo, les Blaugrana s’intéressent à l'ancien Lyonnais Bruno Guimarães. Une cible a priori hors de portée dans la mesure où le milieu de Newcastle, estimé à 85 millions d’euros, vient de prolonger son contrat jusqu’en 2028 avec un salaire annuel à 7,5 millions d’euros. Mais le Barça pourrait tenter de négocier un échange avec son ailier Raphinha, annoncé dans le viseur des Magpies. Bien sûr, le club catalan a des alternatives.

‼️ Tebas elogia el esfuerzo del Barça a nivel salarial y lanza una pulla a Florentino



✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/JU4Mz8Og8N — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 16, 2023

En plus du Brésilien de l’Atalanta Ederson, le FC Barcelone a toujours un faible pour Martin Zubimendi. Xavi n’a jamais caché son attirance pour le talent de la Real Sociedad, dont la clause libératoire atteint les 60 millions d’euros. Ces cibles ne feraient pas de mal à l’entrejeu du Barça. Mais dans sa situation, le club en difficulté avec le fair-play financier de la Liga pourra difficilement conclure ce genre d’opérations. D’ailleurs, le président du championnat local Javier Tebas a freiné les ardeurs du cador espagnol. « A l'heure actuelle, le Barça ne peut pas encore recruter », a prévenu le dirigeant, tout en reconnaissant une nette baisse de la masse salariale barcelonaise.