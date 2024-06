Pactole en vue, le Barça va débloquer son mercato

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours sous la menace du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone ne peut pas entamer son recrutement. Le club catalan préfère éviter de vendre ses meilleurs joueurs. Mais la situation pourrait se débloquer grâce à de nouveaux leviers activés par le président Joan Laporta.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. Comme souvent ces dernières années, de nombreuses pistes sont énumérées dans l’actualité des Blaugrana. Mais la direction reste incapable d’agir à cause de ses difficultés avec le fair-play financier de la Liga. Le Barça peine encore et toujours à parvenir à l’équilibre. Se séparer d’un ou plusieurs joueurs majeurs pourrait tout régler. Sauf que le vice-champion d’Espagne refuse de s’affaiblir alors que des cadres comme Ronald Araujo et Frenkie de Jong ne manquent pas de courtisans.

Une recette de 40 M€

Pour s’en sortir, le président Joan Laporta va plutôt continuer à activer ses fameux leviers. Le patron du FC Barcelone s’apprête à vendre des parts de Barça Vision, celles que la société allemande Libero Football Finance s’était engagée à acheter l’été dernier, avant de se retirer. Quelques mois plus tard, la radio RAC1 affirme qu’une entreprise américaine, dont l’identité n’a pas filtré, a finalement accepté de racheter ces parts. Le Barça pourrait confirmer cette recette estimée à 40 millions d’euros après la réunion de la direction prévue jeudi. Il s’agirait d’une sacrée bouffée d’oxygène pour le cador espagnol.

¿Cómo afrontará el Barça el fichaje de Nico Williams?



2 posibles ofertas para evitar el pago de la cláusula de 58 millones:



1- 40 millones, fraccionado en 2 pagos que aún no ha recibido respuesta

2- 55 millones fraccionados en dos pagos (30 y 25) + Íñigo Martínez



✍️ @DBR8 pic.twitter.com/cCLNfVZWF0 — Diario SPORT (@sport) June 26, 2024

Ce deal permettrait au FC Barcelone de se rapprocher de l’équilibre tant recherché. Ainsi, les Catalans débloqueraient leur mercato qui se résume pour le moment à de simples rumeurs. On parle notamment du dossier concernant l’international espagnol Nico Williams. Homme en forme à l’Euro, l’ailier de l’Athletic Bilbao dispose d’une clause libératoire à 58 millions d’euros. Mais le club tente de négocier une opération compatible avec sa situation économique. Bien sûr, la vente de Barça Vision sera d’abord nécessaire afin d’obtenir le feu vert de la Liga.