Eden Hazard se moque en public du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Eden Hazard a reçu un hommage très fort de la part des supporters belges samedi soir lors du match Belgique-Autriche. Désormais libre, et après avoir pris sa retraite internationale, l'ancien joueur du Real Madrid a réglé quelques comptes.

C'est dans la peau d'un jeune retraité qu'Eden Hazard a assisté au nul (1-1) des Diables Rouges face à l'Autriche. Une rencontre qui a donné lieu à une fête pour saluer la sortie du joueur de 32 ans récemment libéré de sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. Depuis qu'il a quitté le club espagnol, l'ancien Lillois a lu et entendu bien des choses sur son comportement durant les quatre saisons qu'il a passées dans la capitale espagnole. Et, notamment, son manque de professionnalisme. Alors, plutôt que de s'énerver, Eden Hazard a préféré être malicieux au moment de répondre à une question sur son avenir au micro de la RTBF.

Hazard s'est reposé deux ou trois ans à Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

« Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde. On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises. Je ne sais pas, on verra... Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même ! », a ironisé Eden Hazard, en réponse à ceux qui l'ont critiqué violemment après son départ du Real Madrid, lui reprochant surtout de se laisser aller complètement sur le plan physique. S'il a perdu un peu de sa magie sur les terrains de football, le joueur belge est toujours efficace dans ses commentaires.