Eden Hazard remercie le Dieu Mbappé

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le refus de Kylian Mbappé de venir au Real Madrid est encore un traumatisme en Espagne et dans le club merengue, plus d'une semaine après la nouvelle. Certains joueurs madrilènes en veulent au Français, certainement pas Eden Hazard.

Alors que son futur devait s'écrire du côté de Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger pour trois années supplémentaires au PSG. Une décision qui a pris de court l'Espagne du football, jetant un froid dans la presse comme dans l'opinion. Surtout, cela a redistribué les cartes au sein du Real Madrid. Un joueur de moins, cela ne peut pas faire de mal aux remplaçants dont l'horizon est déjà bouché pour occuper un poste offensif. C'est le cas du Brésilien Rodrygo qui pensait à partir en cas d'arrivée d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Mais, ni le Norvégien parti à Manchester City, ni le Français toujours parisien en août prochain, ne pointeront le bout de leur nez à son grand plaisir.

La décision de Mbappé ? Bonne à prendre pour Hazard

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

Un enthousiasme partagé par son coéquipier le Belge Eden Hazard. Arrivé en grandes pompes à l'été 2019 contre 115 millions d'euros depuis Chelsea, il a grandement déçu au sein de la Maison Blanche. Au lieu d'être le leader d'attaque, il est cantonné au banc de touche depuis de nombreux mois et l'arrivée de Carlo Ancelotti notamment. C'est d'ailleurs depuis cette position qu'il a assisté au sacre européen de son club, samedi soir au Stade de France.

Eden Hazard is a UCL winner 🥇 pic.twitter.com/CDcJdcol03 — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022

Alors quand on le questionne sur le fait que Kylian Mbappé ne vienne pas au Real, il ne peut s'empêcher d'exprimer un petit soulagement. Il assure néanmoins que la venue du Français ne l'aurait pas poussé dehors. « Ouais, c'est vrai que déjà sans lui, les places sont chères, alors avec lui… Ça aurait été encore plus compliqué. [...] Non, s'il était venu, j'aurais fait la même chose : travailler, tout donner pour convaincre le coach et montrer que j'étais là. Il y a déjà de la concurrence, ça aurait juste été un joueur de plus », a t-il indiqué en conférence de presse avec la sélection belge avant la Ligue des Nations. Eden Hazard obtient quand même un sursis pour se relancer au Real Madrid et montrer au public madrilène qu'il peut tenir le rôle de star, en lieu et place de Kylian Mbappé.