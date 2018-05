Dans : Liga, Foot Europeen.

Partir quand on est au sommet, ce n’est jamais facile, mais Zinedine Zidane l’a fait. Un peu brutal tout de même car personne ne l’avait vu venir, mais l’entraineur français a visiblement été marqué par la mauvaise période de son équipe en première partie de saison, et a ainsi préféré céder sa place pour relancer une équipe sur le toit de l’Europe. Un choix étonnant mais qui a du sens pour Pierre Ménès, qui apprécie la lucidité de « ZZ » au sujet de la fragilité de son poste et sur ce qui lui importe par-dessus tout : ce qu’il peut apporter à son club.

« Zidane quitte le Réal sur un triomphe absolu. Décision surprise mais d’une grande intelligence », a souligné le consultant de Canal+, pour qui Zidane s’offre une sortie grandiose, à l’image de son passage comme joueur, adjoint puis entraineur principal au Real Madrid.