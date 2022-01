Dembélé viré, la décision folle du Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec Ousmane Dembélé, le FC Barcelone ne devrait pas prolonger son contrat qui expire l’été prochain. Le club catalan accepte l’idée de voir le Français partir libre, et si possible dès cet hiver après une résiliation de son bail.

A moins d’un incroyable rebondissement, Ousmane Dembélé dispute probablement sa dernière saison au FC Barcelone. L’ailier en fin de contrat négociait une prolongation depuis plusieurs mois. Mais la réunion en début de semaine a créé de vives tensions en raison de l’écart entre les deux parties. D’un côté, le Français et son agent Moussa Sissoko réclament un salaire annuel brut à 40 millions d’euros, sans compter la prime à la signature de 20 millions d’euros. Et de l’autre, le Barça ne lui propose que la moitié des revenus demandés.

De quoi provoquer la colère de la direction et surtout l’arrêt a priori définitif des discussions. Ousmane Dembélé partira bien en fin de contrat en juin prochain. A moins que le FC Barcelone n’applique l’idée relayée par Sport. En effet, le média catalan nous apprend que les Blaugrana envisagent de libérer l’ancien joueur du Borussia Dortmund dès cet hiver. Dans l’idéal, le Barça préférerait évidemment le transférer pour récupérer quelques millions d’euros. Mais le club n’écarterait pas l’hypothèse d’une résiliation de contrat.

La solution pour débloquer Ferran Torres

Ainsi, la masse salariale diminuerait suffisamment pour pouvoir inscrire la recrue Ferran Torres sur la liste de la Liga. Le problème, c’est que les dirigeants s’attendent à un refus d’Ousmane Dembélé. Et soupçonnent un accord entre leur joueur et un autre club pour l’été prochain. La Juventus Turin est toujours accusée malgré ses problèmes financiers. Mais nos confrères ajoutent que l’international tricolore attend une offre du Paris Saint-Germain pour avoir la chance d’évoluer aux côtés de Lionel Messi et de Neymar, sans Kylian Mbappé dont il pourrait devenir le successeur.