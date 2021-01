Real Madrid : Benzema et compagnie baissent leur salaire !

Dans : Liga.

Même si tout le monde espère que la nouvelle année sera meilleure que 2020, la pandémie de Covid-19 est toujours présente et les clubs européens continent de souffrir…

Avec les matchs de championnat ou de Coupes d’Europe à huis clos et le manque à gagner dans le business autour des stades, les formations traversent une grosse crise… Au Real Madrid, par exemple, le budget prévisionnel de la saison en cours est de 618 millions d’euros, alors qu’il aurait normalement dû être de 900 ME. Tout cela à cause d’un effondrement énorme des recettes. Et alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, les pertes vont donc continuer à s’accumuler chez tous les clubs européens, et cela tant que le public n’aura pas retrouvé le chemin des stades… En attendant, les clubs font leur maximum pour éviter la faillite. Et le principal levier d’économies touche à la masse salariale.

Si la baisse des salaires des joueurs et des dirigeants provoque parfois des tensions en interne, comme au FC Barcelone il y a quelques semaines, du côté du Real, toutes les parties tirent dans le même sens. Puisque les membres du club madrilène ont trouvé un accord en acceptant une baisse de 10 % sur le salaire annuel, selon les informations de Marca. Comme en 2020, les joueurs vont donc faire un effort pour permettre au Real de soulager ses finances. Afin de sauver les emplois les plus fragiles, les dirigeants des Merengue baisseront eux aussi leurs émoluments en 2021. Un effort bienvenu pour traverser cette crise dans une certaine sérénité.