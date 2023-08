Dembélé rentre d'urgence à Barcelone, le PSG sidéré

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Arrivé jeudi à Paris, Ousmane Dembélé n'a toujours signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Du côté des champions de France, on espère pouvoir faire débuter l'attaquant international au plus vite, mais le FC Barcelone joue un mauvais tour pour retarder le plus possible l'opération.

Le PSG a bien fait les choses, puisque le club de la capitale a fait part aux dirigeants barcelonais de son intention de recruter Ousmane Dembélé. Et pour cela, le champion du monde 2018 a levé la clause de 50 millions d’euros qui lui permet d’être libéré par le club espagnol. C’est donc en toute logique que l’attaquant de 26 ans a rejoint Paris jeudi dans un avion privé en provenance de la Catalogne. Cependant, 72 heures plus tard, Ousmane Dembélé n’a toujours pas signé son contrat avec le Paris Saint-Germain, laissant la voie ouverte à toutes les supputations. Et si samedi, RMC annonçait une officialisation d'ici à ce lundi, afin que l’attaquant rejoigne au plus vite l’effectif de Luis Enrique, le quotidien sportif barcelonais Sport a une autre version moins optimiste.

Dembélé contraint de revenir à Barcelone

Dans le média espagnol, Ivan San Antonio révèle que Joan Laporta souhaite faire traîner le plus possible le départ d’Ousmane Dembélé au PSG. Et comme ce dernier est toujours sous contrat avec le FC Barcelone, les dirigeants catalans envisagent même de faire revenir l’attaquant afin qu’il prenne le chemin de la Ciutat Esportiva pour s'entraîner avec ses actuels coéquipiers. Un choix qui aurait été accepté par le joueur français, lequel sait qu'au final, il aura gain de cause, puisqu'il a fait les choses comme il le fallait. Mais le Barça digère évidemment mal cet épisode, et souhaite toujours pouvoir gratter une partie de la commission que l'agent d'Ousmane Dembélé va toucher dans l'opération, à savoir 25 millions d'euros sur les 50 millions prévus dans la clause.

Autre média catalan, Mundo Deportivo va encore plus loin en précisant que le FC Barcelone pourrait repousser au 21 août le départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. A cette date, même s'il n'y a toujours pas d'accord sur la répartition de la clause, l'attaquant tricolore sera libre de signer avec le PSG, car Fernando Polo, directeur adjoint du MD, confirme que c'est bien une embrouille entre le Barça et l'agent du joueur qui provoque ce gros retard. Barcelone est vraiment convaincu que ce dernier a fait traîner les négociations pour une prolongation en sachant pertinemment que cela ne se ferait pas, et que l'an dernier, lorsqu'il a obtenu le partage en deux de la clause, tout était déjà prévu. Alors, Joan Laporta n'a trouvé que cela pour se venger du joueur. Triste choix si c'est la réalité.