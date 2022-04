Dembélé et le Barça, la formule magique bientôt trouvée !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Au FC Barcelone, l'une des principales préoccupations de cette fin de saison reste le dossier Ousmane Dembélé. Le Barça n'a pas perdu espoir de prolonger le Français et a lancé des négociations financières très poussées avec lui.

Après la séduction forcée, les relations orageuses puis le calme, il est venu le temps de la réflexion entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Le club catalan veut prolonger son joueur français au-delà de juin prochain et ne compte pas ses efforts. La tâche n'est pas facile car Dembélé s'est montré très gourmand depuis le début du feuilleton et la menace d'un départ libre rôde toujours. La semaine dernière, une réunion a d'ailleurs eu lieu à Marrakech pour éclaircir les choses. Mateu Alemany, le directeur sportif des Blaugranas était présent avec les représentants du joueur Moussa Sissoko et Marco Lichtsteiner.

Une question de primes entre Dembélé et le Barça

On y a discuté gros sous et contrats. Le club catalan a fait ses propositions de prolongation avec la volonté d'augmenter le salaire du joueur comme ce dernier le désire. Toutefois, accablé par les dettes et assujetti aux règles économiques de la Liga, le Barça ne peut pas offrir un pont d'or au Français. C'est ainsi qu'on réfléchit à des astuces pour donner cet argent et notamment via les primes variables. Ces primes seraient liées au nombre de matches joués par Dembélé et à son sérieux à l'entraînement notamment. Cela permettrait de lisser l'investissement pour son joueur.

Barcelona have restarted contract talks with Ousmane Dembele 👀 pic.twitter.com/FJO2ugRlTn — GOAL (@goal) April 5, 2022

Mais, rien n'est gagné car du côté de l'entourage de Dembélé aussi on pense aux primes. Le journal catalan Mundo Deportivo indique en effet qu'Ousmane Dembélé et son agent veulent toucher une prime de renouvellement de contrat. Une sorte de prime à la signature car ils considèrent que Dembélé est un peu agent libre et mérite donc une compensation. Un investissement auquel n'est pas prêt le club blaugrana qui considère avoir déjà donné pour un joueur qui a coûté de l'argent lors de sa venue et pendant ses nombreuses absences. On reste quand même confiant dans l'état-major catalan, estimant que Dembélé « n’a encore signé avec aucun club », y compris le PSG à l'affût dans ce dossier.