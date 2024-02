Cruyff entraîneur du Barça, il ne blague pas

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Xavi a annoncé qu'il allait quitter le poste d'entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison. Le club catalan cherche un successeur digne de ce nom. Un homme est déjà prêt à relever le défi si besoin : Jordi Cruyff.

Tout est à reconstruire au Barça. L'ère Xavi qui s'annonçait si prometteuse va déjà s'achever en juin 2024. L'ancien milieu n'était devenu entraîneur du FC Barcelone qu'en 2021. Sous sa houlette, le club catalan a regagné le titre de champion d'Espagne en 2023 et a bien développé les jeunes pousses de la Masia. Cependant, le jeu n'a pas toujours été séduisant, les parcours européens ont été décevants et la saison actuelle est difficile d'un point de vue comptable. Il faut un homme fort pour prendre le relais de Xavi et redonner ses lettres de noblesse au club blaugrana. La direction travaille en ce sens, visant de beaux noms comme le prometteur Thiago Motta.

Jordi Cruyff, de directeur sportif à entraîneur du Barça ?

Amener l'entraîneur de Bologne et ex-milieu du club serait un beau coup, si et seulement si ce dernier le veut. En effet, mal en point financièrement et pas forcément brillant sportivement, le Barça n'est plus aussi séduisant. Jordi Cruyff ne serait lui pas effrayé par l'ampleur de la tâche. Le quotidien espagnol AS nous apprend que l'ancien joueur néerlandais et fils de la légende Johan Cruyff rêve secrètement d'entraîner le FC Barcelone.

💣 Jordi Cruyff se ofrece como entrenador de forma sorprendente#LaLigaEASportshttps://t.co/ZHs6rL70yB — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) February 4, 2024

Jordi Cruyff connaît bien le club catalan pour y avoir joué mais aussi pour avoir récemment été son directeur sportif. Il a quitté ce rôle en 2023, laissant le champ libre à Deco. Cruyff veut désormais reprendre le métier d'entraîneur qu'il a exercé au Maccabi Tel Aviv, dans deux clubs chinois et avec la sélection équatorienne. Néanmoins, il serait étonnant que le FC Barcelone mise sur lui. Sa faible expérience du poste et son palmarès très limité (une coupe de la Ligue israélienne gagnée en 2017 uniquement) n'en font pas le bâtisseur espéré et nécessaire à Barcelone.