Cristiano Ronaldo prévient tout le monde, il est loin d'être cramé

Lundi soir, Cristiano Ronaldo a remporté le titre « The Best FIFA » de meilleur joueur de l’année 2017 devant Lionel Messi et Neymar. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l’international portugais est également le favori pour remporter le Ballon d’Or France Football. Mais jusqu’à quand la star du Real Madrid va-t-elle tout rafler en compagnie de Lionel Messi ? Interrogé par Marca, l’ancien buteur de Manchester United a prévenu la concurrence. L’ère CR7-Messi ne fait que commencer !

« Je ne me bats pas avec Messi, je travaille pour être le meilleur et gagner des titres. Mais je le dis, l’ère Messi-Cristiano n’est pas terminée, elle ne fait que commencer » a lancé la star du Real Madrid, bien décidé à tout rafler pendant encore un moment, que cela plaise ou non à Neymar, Antoine Griezmann et tous les autres footballeurs qui pourront enfin prétendre à ce genre de distinction individuelle quand les deux extraterrestres se seront retirés. Visiblement, ce n’est donc pas pour tout de suite. Patience…