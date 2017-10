FIFA : Cristiano Ronaldo meilleur joueur mondial de l'année 2017

Dans : Foot Mondial, Liga.

C'est sans grande surprise que Cristiano Ronaldo a logiquement été désigné ce lundi soir à Londres meilleur joueur de l'année 2017 à l'occasion de la cérémonie The Best organisée par la FIFA. CR7, qui a reçu son prix des mains de Ronaldo et Diego Maradona, était en concurrence avec Neymar Junior et Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo a aligné des performances encore incroyables cette saison, notamment en décrochant la Ligue des champions avec le Real Madrid et en enfilant les buts à un rythme totalement fou. A son palmarès cette année, CR7 a également une Liga, une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe de l'UEFA, ainsi qu'une qualification pour le Mondial 2018 avec le Portugal. Pour le Ballon d'Or 2017, on a déjà une petite idée...