Covid-19 : Ancien patron du Real Madrid, Lorenzo Sanz est mort

Dans : Liga.

Agé de 76 ans, Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, est décédé samedi soir en Espagne. Il venait d'être hospitalisé après avoir été détecté positif au Covid-19.

Patron du Real Madrid entre 1995 et 2000, période durant laquelle les Merengue ont notamment gagné deux fois la Ligue des champions, Lorenzo Sanz est mort des suites du coronavirus dans un hôpital de Madrid où il avait été hospitalisé trois jours avant. C'est son fils, qui s'appelle aussi Lorenzo, qui a fait cette triste annonce. « Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et pas de cette façon. Il était l’une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que je connaisse. Sa famille et le Real Madrid étaient ses passions », a confié Lorenzo Sanz au sujet de son père. Le Real Madrid a fait savoir sa peine, et annoncé qu'un hommage à l'ancien président aura lieu quand la situation actuelle en matière sanitaire sera réglée.