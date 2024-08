Coup de tonnerre en Liga, Nico Williams dit oui au Barça

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça n'en a pas terminé avec son marché des transferts estival. Le club catalan aimerait d'ailleurs faire un coup de maitre en arrachant la signature de Nico Williams dans les prochains jours.

A Barcelone, on sait que la concurrence du Real Madrid sera très rude la saison prochaine. Le club catalan fait toujours face à des problèmes financiers importants. Cependant, Joan Laporta se démène en interne pour trouver des solutions et renforcer l'effectif du Barça. Après avoir sécurisé la venue de Dani Olmo en provenance de Leipzig, Barcelone veut encore se renforcer en attaque en arrachant la signature de Nico Williams. D'autant que l'international espagnol dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros et n'est pas du tout contre un transfert en Catalogne pour passer un cap dans sa jeune carrière.

Nico Williams au Barça, tout va s'accélérer ?

Si l'Athletic Bilbao ne désespère pas de prolonger son crack, Nico Williams n'est pas encore sûr de rester au Pays Basque d'ici la fin du marché des transferts estival. En effet, selon les informations de Sport, le champion d'Europe a dit oui au Barça pour une arrivée dès cet été ! Des sources proches du Barça ont même affirmé au média espagnol ces dernières heures : « Il nous a dit qu'il voulait venir cet été ». D'ailleurs, chez la direction barcelonaise, on pense que Nico Williams sera un joueur blaugrana dès la semaine prochaine. En attendant, le Barça veut trouver la bonne structure financière pour le signer, ce qui ne parait pas encore gagné. Mais déjà, avoir l'aval du joueur espagnol était le plus important, surtout que ce dernier était aussi courtisé par le Paris Saint-Germain. En cas de venue au Barça, Williams serait une nouvelle tête d'affiche pour le projet catalan et un sacré message envoyé au Real Madrid de Kylian Mbappé.