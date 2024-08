L1 ‍: Rennes signe un chèque de 10 ME au Barça

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Un temps évoqué dans le viseur de l’AS Monaco et de Nice, Mikayil Faye suscite l’intérêt d’un troisième club français. En quête d’un défenseur central, le Stade Rennais a envoyé une offre au FC Barcelone.

Mikayil Faye a beau être un joueur inexpérimenté au plus haut niveau européen et qui a joué la plupart de ses matchs en équipe de jeunes, l’international sénégalais (1 sélection) a une cote d’enfer au mercato. Ces derniers jours, le profil du joueur de 21 ans avait retenu l’attention de l’OGC Nice et de l’AS Monaco. Le club de la Principauté a finalement opté pour Christian Mawissa, recruté en provenance de Toulouse. Un prétendant de moins à la signature de Faye, qui reste cependant courtisé. Outre le Gym, un autre club de Ligue 1 a manifesté son intérêt au cours des dernières heures, et plus que cela puisqu’on parle déjà une offre ferme.

Rennes propose 10 ME pour Mikayil Faye

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club breton a envoyé une proposition à hauteur de 10 ME au FC Barcelone pour le transfert du défenseur sénégalais, en plus d’une clause importante à la revente estimée entre 20 et 25%. L’offre correspond aux attentes du club catalan, mais ce dernier souhaite ajouter une clause de rachat afin de garder le contrôle de Faye et de pouvoir le recruter si le défenseur explore à Rennes. D’autres clubs sont intéressés mais Rennes fait désormais parti des favoris à la signature du colosse d’1m86.