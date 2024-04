Cocaïne, pédophilie et piratage TV, Javier Tebas dérape

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le président de la Liga veut détruire le piratage des matchs via l'IPTV, mais Javier Tebas s'est lancé dans une comparaison lamentable et qui fait scandale en Espagne.

Le patron du championnat d'Espagne a toujours eu le verbe haut et il n'a jamais hésité à tenir des propos agressifs, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer ceux qui vont à l'encontre de l'intérêt de la Liga. Le PSG et Nasser Al-Khelaifi ont souvent eu affaire aux flèches de Javier Tebas, ou plus récemment ceux qui veulent créer une Super Ligue, notamment Joan Laporta et Florentino Perez. Mais cette semaine, le dirigeant de la Liga a décidé de s'attaquer au fléau qu'est, selon lui, le piratage des matchs de football et surtout ceux de son championnat. Comme en France, l'Espagne a vu se développer de très nombreux services qui diffusent de manière illégale des rencontres, ce qui remet en cause la valeur des droits TV payée par les diffuseurs officiels.

Sur le papier, cela n'a rien de choquant, mais ce qui est choquant, c'est la comparaison dramatique faite par Javier Tebas dans un entretien accordé à Marca. « Si sur Google vous tapez « Je veux acheter de la cocaïne » ou « sexe d'enfants », rien n'apparaît, mais si vous mettez « football gratuit », il y a des réponses », a expliqué le président de la Liga, qui place tout cela sur le même plan, comme si la lutte contre la pédophilie relevait de la même importance que celle contre ceux qui piratent le football. Une sortie médiatique qui a forcément fait du bruit en Espagne, surtout dans une semaine qui a vu l'ancien président de la Fédération espagnole de football, être accueilli par la police à sa sortie d'avion pour répondre de différentes malversations, dont une agression sexuelle. « Tebas est censé être le plus intelligent de ceux qui dirigent le football espagnol. On se demande à quoi va ressembler la suite ? », a commenté @mbafraudee, un influenceur espagnol très suivi. Et depuis 24 heures, les commentaires sont très violents à l'encontre de Javier Tebas.