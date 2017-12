Clasico : Lionel Messi humilie le Real Madrid en chaussettes

Moins inspiré que d’habitude, Lionel Messi a quand même contribué au succès du FC Barcelone contre le Real Madrid (0-3) ce samedi. Auteur d’un but sur penalty, l’Argentin a également offert le troisième but à Aleix Vidal… avec une seule chaussure ! En effet, « La Pulga » avait perdu sa chaussure droite sur cette dernière action de la partie. Mais cela ne l’a pas empêché de servir son coéquipier de l’extérieur du pied gauche. Un petit exploit qui amuse beaucoup les internautes sur les réseaux sociaux.

Lionel Messi got an assist in El Clasico with only one boot on. pic.twitter.com/Ol5yOEHe9R