Cette légende du Real traumatisée par Mbappé, il n'ose plus prononcer son nom

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Durant tout l’été, les supporters du Real Madrid ont attendu Kylian Mbappé, lequel n’est finalement jamais venu. Aujourd’hui, c’est un autre joueur qui est devenu l’idole du public madrilène en la personne de Jude Bellingham.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Jude Bellingham explose tous les records au Real Madrid. Recruté pour 100 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund cet été, l’international anglais de seulement 20 ans est déjà l’idole des fans du Real Madrid. Cet été, le nom de Kylian Mbappé était pourtant sur toutes les lèvres chez les Socios du club merengue. Une fois de plus, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait la Une des journaux en Espagne durant tout l’été et les supporters du Real l’ont attendu de pied ferme.

Une fois de plus, ils ont été déçus puisque Mbappé n’a pas quitté le PSG. Mais l’international français a vite été oublié car Jude Bellingham a remplacé Karim Benzema et le fantôme de Kylian Mbappé en l’espace de deux mois. Au Real Madrid, plus personne ne parle d’ailleurs de l’attaquant du PSG et cela même si Florentino Pérez tentera surement de le recruter pour zéro euro l’été prochain. Sur le plateau d’El Chiringuito, l’ancien milieu de terrain madrilène Guti a évoqué le sujet. Sans prononcer une seule fois le nom du n°7 du PSG.

Bellingham va surpasser Mbappé, que va faire le Real ?

« Les fans madrilènes aiment beaucoup Bellingham parce qu'il voulait venir au Real Madrid. Après la polémique qu'il y a eue avec un autre joueur. Bellingham est en train de faire des matchs incroyables. C'était le trône de Vinicius, Mbappé, Haaland... Mais Bellingham est le seul à avoir compris que le trône de Messi et Cristiano était libre... et il va le chercher » a lancé Guti, pour qui Jude Bellingham est clairement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde, devant des cracks comme Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Et si finalement, le Real Madrid n’avait plus besoin du capitaine de l’Equipe de France ? Quoi qu’il en soit, si Kylian Mbappé ne prolonge pas avec le PSG, il est clair que Florentino Pérez tentera sa chance pour le recruter l’été prochain et ainsi l’associer à Vinicius et Bellingham.