Ce joueur survendu par l'OL, le Real n'en finit plus de pleurer

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

À l'aube de cette fin de saison, le Real Madrid tire les enseignements d'un transfert complètement raté avec 22 millions d'euros jetés par la fenêtre pour le retour de Mariano Diaz.

Formé au Real Madrid, Marinao Diaz était un joueur très prometteur du centre de formation. L'Espagnol avait notamment inscrit 27 buts en deuxième division lors de la saison 2015/2016 avec la Castilla. Recruté par l'OL en 2017 pour pallier le départ d'Alexandre Lacazette à Arsenal, Mariano a inscrit 21 buts avec les Gones dont 18 en Ligue 1. Une première saison aboutie qui va pousser Florentino Pérez à débourser 22 millions d'euros pour faire revenir son attaquant. Avec le numéro 7 dans son dos, laissé par Cristiano Ronaldo, Mariano va avoir du mal à endosser ce numéro et ce maillot, malgré un but contre l'AS Roma en Ligue des Champions. Le Real Madrid pensait avoir trouvé son nouveau numéro neuf, il va finalement réaliser l'une des pires opérations financières de son histoire.

Le Real Madrid gaspille 22 millions d' euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariano Diaz (@marianodiazmejia)

Alors que la saison est presque terminée, le Real Madrid est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Certains joueurs vont quitter le club comme Mariano. Si le Real a lâché 22 millions d'euros à l'OL en 2018 pour le récupérer, le joueur de 29 ans n'a disputé que 70 matchs en 5 saisons dont seulement 156 minutes cette saison, pour aucun but inscrit et aucune passe décisive délivrée. Pas convoqué pour les derniers matchs en raison de son manque d'implication à l'entraînement, Mariano n'a même pas profité des blessures de ses coéquipiers pour grappiller du temps de jeu et va quitter le Real Madrid par la petite porte mais avec au passage huit titres dont trois Ligues des Champions. Le Real Madrid va tirer des leçons de ce transfert raté et Mariano va tenter de rebondir durant le mercato estival.