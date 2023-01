Casio puis Twingo, Piqué porte le coup fatal à Shakira

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

La guerre entre Shakira et Gerard Piqué est encore loin d'être terminée. Alors que la chanteuse colombienne s'en est prise à son ancien compagnon dans une de ses dernières chansons, le champion du monde espagnol a l'air de prendre ça avec dérision.

Le couple Shakira-Piqué aura pendant très longtemps fait parler la presse people pour sa réussite, aussi bien professionnelle que privée. Mais les deux stars ont vécu des derniers mois très troubles, avant de se séparer. Depuis, Shakira et Gerard Piqué ne perdent jamais une occasion de se provoquer. Surtout la chanteuse colombienne, qui a d'ailleurs sorti une chanson dans laquelle elle s'en prend ouvertement à l'ancien footballeur espagnol. « Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi » ou encore : « J'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...). Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », peut-on entendre dans son nouveau titre intitulé « BZRP Music Sessions #53 ».

Piqué et sa Twingo, la nouvelle réponse à Shakira

Gerard Piqué, llegando al evento de la Kings League en un TWINGO, JAJAJA. 🥲 pic.twitter.com/eOdXVQ9eb8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 15, 2023

Depuis, Gerard Piqué ne manque pas d'autodérision. Lors d’une émission autour de sa Kings League retransmise sur Twitch, l'Espagnol s'est affiché avec... une montre Casio. De quoi répondre à son ancienne compagne mais aussi officialiser un nouveau partenariat entre la marque de montres et sa société. Et après ce coup de communication, Piqué avait encore des messages à faire passer à Shakira. Ces dernières heures, l'ancien joueur du Barça a notamment voulu protéger son nouveau coup de coeur, Clara Chia (23 ans), en provoquant de nouveau Shakira, qui la qualifiait de Twingo dans son dernier titre. Pour ce faire, Piqué s'est affiché ce dimanche au volant d'une... Twingo avant de se garer dans un parking d'un stade où il se rendait. Le tout après avoir également annoncé son désir de créer un partenariat avec la marque française Renault. Shakira appréciera...