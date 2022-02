Esp : Aubameyang offert au Barça, Arsenal peut rager

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Libéré par Arsenal cet hiver, avec une grosse indemnité à la clé, Pierre-Emerick Aubameyang a suscité pas mal de doutes à son arrivée au FC Barcelone. Quelques semaines plus tard, force est de constater que l’attaquant a mis tout le monde d’accord.

Sa signature à peine officialisée, Pierre-Emerick Aubameyang a sûrement entendu quelques commentaires négatifs en Espagne et ailleurs. Pour beaucoup d’observateurs, l’attaquant connu pour sa vitesse de course n’était pas compatible avec la philosophie de jeu du FC Barcelone. D’autant que l’ancien Gunner sortait d’une première partie de saison compliquée en Angleterre. Autant dire que le Franco-Gabonais se savait attendu au tournant. Ce qui ne l’a pas empêché de réussir ses débuts en Catalogne.

Magnifique construction du barca sur le but d’Aubameyang pic.twitter.com/OyaPsH6Lh3 — 60SecondesFoot (@60secondesF) February 25, 2022

Lors du barrage retour d’Europa League à Naples (4-2) jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang vient d’inscrire son quatrième but avec le Barça toutes compétitions confondues. Et au-delà des statistiques, ses appels en profondeur et sa facilité à combiner avec ses coéquipiers font de lui un atout important pour Xavi. « Je n'ai pas été surpris par sa capacité à marquer des buts, a commenté l’entraîneur blaugrana ce samedi. Mais l'humilité avec laquelle il travaille pour l'équipe, sa manière de presser, son envie... Dans ce sens, oui c'est une très grande surprise. »

Aubameyang revit à Barcelone

Du côté d’Arsenal non plus, nul doute que l’on ne s’attendait pas à voir Pierre-Emerick Aubameyang à ce niveau. En difficulté avant son départ, l’international gabonais avait été écarté par le manager Mikel Arteta pour des raisons extra-sportives. Le club londonien avait donc accepté de le libérer de ses 18 derniers mois de contrat, en lui versant une indemnité estimé à 8,3 millions d’euros ! Un deal quasi inespéré pour l’attaquant de 32 ans. Mais aussi pour le Barça qui a récupéré un buteur de classe mondiale libre sur le marché, et capable de convaincre son ami Ousmane Dembélé de prolonger.