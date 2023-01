Gérard Piqué a trouvé son futur club

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Gérard Piqué a annoncé qu'il quittait le FC Barcelone cet automne, mais le football semble déjà lui manquer. Il a l'intention de revenir, dans un club dont il est le propriétaire.

Nouveau retraité du FC Barcelone, Gérard Piqué est pourtant toujours dans l’effectif du club catalan. En fin d’année 2022, il avait annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière au milieu de la saison, ce qui n’est pas commun. Mais cela correspondait à son niveau en baisse, aux critiques salées qu’il recevait, et à la décision de Xavi de ne plus vraiment compter sur lui pour les matchs importants du club blaugrana. Il avait même pris un carton rouge et quatre matchs de suspension pour sa dernière apparition, histoire de sortir « en beauté ». Mais quelques semaines seulement après son annonce, Gérard Piqué a déjà envie de revenir annonce Relevo. Le journal espagnol explique que le défenseur central champion du monde en 2010 rêve de rejoindre l’équipe du FC Andorra. Cette formation d’Andorre évolue en D2 espagnole, et a la particularité d’être la propriété de… Gérard Piqué.

La Liga peut briser le rêve de Piqué

Le footballeur est aussi un investisseur et businessman influent, et il pourrait ainsi faire d’une pierre deux coups. Mais la situation est beaucoup plus complexe que cela, puisqu’il fait toujours officiellement partie du FC Barcelone, et cela lui permet actuellement de purger ses matchs de suspension. Financièrement, Andorre n’a pas la possibilité de recruter un tel joueur en respectant le fair-play financier, à moins d’augmenter sérieusement son capital et ses rentrées d’argent. Et même si Gérard Piqué décidait de ne pas se payer, cela pourrait ne pas être autorisé par la Liga, qui a déjà refusé des cas similaires de contournement du fair-play financier à ses yeux. A voir donc pour la suite, mais en tout cas, le défenseur espagnol a déjà envie de rejouer, alors qu’il est toujours sous contrat avec le Barça.