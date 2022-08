Casemiro n'est pas retenu, le Real confirme son départ

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti, Casemiro devrait bien quitter le Real Madrid pour Manchester United. L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a confirmé le probable départ de son milieu de terrain.

Très attendu pour sa conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a essentiellement évoqué la situation de Casemiro. Le milieu défensif est annoncé à Manchester United depuis quelques jours, lui qui aurait accepté le gros salaire et le défi proposés par les Red Devils. Une tendance confirmée par l’entraîneur du Real Madrid.

Casemiro à MU, c'est imminent

« J'en ai parlé avec lui. Il veut tenter un nouveau défi, le club le comprend, a confié l’Italien aux médias espagnols. Casemiro, pour tout ce qu'il a fait, et pour la personne qu'il est, il faut respecter sa volonté. Il y a des négociations, ce n'est pas officiel, c'est toujours notre joueur mais son souhait est de partir. S'il le fait, nous avons des ressources pour le remplacer. » Dans ce point presse, Carlo Ancelotti a également reconnu qu’il n’avait pas tenté de retenir le Brésilien, qui devrait rapporter 60 millions d'euros à la Maison Blanche.

« Si j'ai essayé de le convaincre de rester ? Non, je l'ai seulement écouté, a répondu l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Il nous a beaucoup aidés. J'ai écouté sa volonté, son désir, on ne peut pas revenir en arrière. Si tout se passe bien pour lui et qu'il y a un accord, on lui souhaitera le meilleur et on regardera ce que l'on a. C'est difficile d'en parler, on ne sait pas ce qui arrivera. S'il ne reste pas, on sera très reconnaissants envers lui. » Quant à la suite, le Real Madrid n’a pas prévu de recruter un remplaçant.

« Nous avons d'autres joueurs qui peuvent jouer à sa place. Tchouaméni a déjà joué à ce poste, c'est l'un des meilleurs milieux sur le marché. Kroos peut aussi jouer dans cette position. On ne pourra pas remplacer ses caractéristiques, mais on pourra le faire avec d'autres qualités. Dans mes équipes, Pirlo a joué à ce poste par exemple. Défensivement, Tchouaméni lui ressemble plus que Kroos, mais Toni peut aussi jouer à ce poste », a envisagé Carlo Ancelotti, dont l’équipe va perdre l’un des grands artisans de sa réussite depuis de nombreuses saisons.