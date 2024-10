Nice ‍: Bulka bientôt au Barça, il confirme la rumeur

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine. Si Wojciech Szczęsny est sorti de sa retraite pour aider le club catalan, le Polonais ne compte pas s'inscrire dans la durée avec les Barcelonais.

A Barcelone, on a enfin trouvé une solution à la blessure grave de Marc-André Ter Stegen. En effet, Wojciech Szczęsny a pris le relai, conscient de la chance qui lui était offerte par le club blaugrana. Cependant, l'ancien d'Arsenal ou encore de la Juve ne compte pas multiplier les années en Catalogne. Son souhait est en effet de rester fidèle à sa première volonté, à savoir de partir en retraite sportive. L'été prochain, le Barça devra donc trouver un nouveau portier. Et un Polonais pourrait en cacher un autre, puisque le profil de Marcin Bulka plait énormément à la direction catalane. Et cet intérêt n'est pas étranger à l'actuel gardien de but de l'OGC Nice...

Bulka, le Barça a un vrai coup à tenter

Dans des propos relayés par Sport, l'ancien du PSG est d'ailleurs revenu sur l'intérêt du Barça à son égard. Et il n'a pas fait dans la langue de bois : « Comme on dit, dans chaque rumeur, il y a une part de vérité. Lorsqu'il s'agit de questions de transfert, je préférerais que mon agent parle. Je suis ici pour être en forme chaque semaine et donner des arguments pour au moins parler de clubs comme celui-là. Pour moi, c'est définitivement un compliment. Quand quelqu'un parle de ces clubs, c'est toujours une motivation supplémentaire pour moi et un signe que je fais quelque chose de bien. Je me concentre sur le club, car nous sommes au début d'une longue saison. Je dois être encore plus concentré ici pour prouver que ceux qui le disent ont raison ». A noter que l'ancien du PSG a aussi confirmé des négociations en cours avec Nice pour une prolongation de contrat, alors que ce dernier expirera en juin 2026. Mais rien n'est encore fait et le Barça a une vraie carte à jouer, même si le prix demandé par les Aiglons, à savoir 20 millions d'euros, a de quoi faire réfléchir le club espagnol.