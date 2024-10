Le Real et le Barça affaiblis, Al-Khelaïfi les nargue

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Ancienne alliée du Real Madrid et du FC Barcelone, la Juventus Turin a définitivement abandonné le projet de Super Ligue. La Vieille Dame a réintégré l’Association européenne des clubs (ECA) dont le président Nasser Al-Khelaïfi, également patron du Paris Saint-Germain, s’est réjoui dans un communiqué.

Malgré le verdict favorable rendu il y a quelques mois, la Super Ligue n’est pas près de voir le jour. La Cour de justice européenne (CJUE) s’était prononcée en sa faveur en estimant que l’UEFA et la FIFA ne pouvaient pas empêcher les joueurs et les clubs de disputer la compétition d’un autre organisateur. Mais le projet continue de perdre des partisans. Après les pensionnaires de Premier League, qui avaient rapidement cédé sous la pression de leurs supporters après le lancement en avril 2021, c’est la Juventus Turin qui a décidé d’abandonner le navire.

La Vieille Dame a finalement réintégré l’Association européenne des clubs (ECA) dirigée par Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis heureux d'accueillir à nouveau la Juventus dans notre famille, s’est réjoui le président de l’ECA dans un communiqué. Tous les clubs de l'élite dans plus de vingt pays sont de nouveau membres de l'ECA. » Il reste pourtant deux rebelles, et non des moindres. On parle du Real Madrid, peut-être le club le plus influent au monde, et du FC Barcelone prêt à avancer aux côtés de son rival sur ce dossier.

Le projet va évoluer

Les deux géants de Liga sont les deux derniers résistants parmi les 12 frondeurs à l’origine de la Super Ligue, compétition destinée à concurrencer la Ligue des Champions. Autant dire que le projet s’est encore affaibli avec le départ de la Juventus Turin. Et ce pour le plus grand plaisir de Nasser Al-Khelaïfi. Le patron du Paris Saint-Germain et ses alliés devront néanmoins se méfier. Dans l’ombre, le promoteur de la Super Ligue, à savoir la société A22 Sports Management, travaille toujours sur le développement d’un tournoi avec 64 équipes réparties en trois ligues.