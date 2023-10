Bruno Guimarães a déjà négocié son transfert au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Cadre de Newcastle, Bruno Guimarães a prolongé son contrat jusqu’en 2028 la semaine dernière. Mais dans les discussions avec ses dirigeants, le milieu de terrain a négocié l’ajout d’une clause de départ uniquement favorable au FC Barcelone, le club qu’il rêve de rejoindre.

Le FC Barcelone n’a pas vraiment compensé le départ de Sergio Busquets. Présenté en tant que remplaçant de l’ex-capitaine, Oriol Romeu n’a pas le rendement nécessaire pour succéder à la recrue de l’Inter Miami. Et l’enchaînement des matchs oblige de toute façon le Barça à envisager le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire. L’heureux élu pourrait être Bruno Guimarães (25 ans) qui fait partie des pistes étudiées par la direction sportive. Mais sur le plan économique, ce dossier semble tout de même compliqué.

Bruno Guimarães rêve du Barça

Le club catalan reste en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, et peine déjà à inscrire sa recrue hivernale Vitor Roque. Et pour ne rien arranger, le milieu de Newcastle, recruté à Lyon en janvier 2020 pour 50 millions d’euros bonus compris, coûterait encore plus cher. Le Brésilien a fait grimper sa valeur avec ses performances en Angleterre, et avec sa récente prolongation jusqu’en 2028. Mais Bruno Guimarães rêve de signer un jour au FC Barcelone, d’où le coup de pouce donné aux Blaugrana.

🔥 Bruno Guimaraes, loco por el Barça



🔝 Según ha podido saber SPORT, su renovación con el Newcastle incluye una cláusula secreta en clave azulgrana



🧐 ¿Os gustaría su fichaje? pic.twitter.com/6rP7ZrvuyL — Diario SPORT (@sport) October 14, 2023

En effet, le quotidien local Sport affirme que l’ancien Lyonnais, pendant les discussions pour sa prolongation, a négocié l’ajout d’une clause de départ uniquement pour le Barça. En gros, le champion d’Espagne serait le seul à bénéficier d’un prix estimé à 65-70 millions d’euros pour le transfert de Bruno Guimarães. Un geste fort de la part de l’international auriverde. Il n’empêche que le montant reste très élevé pour le Barça. Un voire plusieurs départs importants permettraient peut-être de financer une telle opération. Mais à l’heure actuelle, on parle d’une cible inaccessible pour le FC Barcelone.