Barça ‍: Xavi impose une condition à son successeur

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Déçu de ses résultats avec le FC Barcelone, Xavi a annoncé son départ en fin de saison il y a déjà quelques semaines. L’entraîneur du Barça attend maintenant de connaître l’identité de son successeur, en espérant que ce dernier respectera la philosophie du club catalan.

La défaite à domicile contre Villarreal (5-3) était celle de trop. Le 27 janvier dernier, Xavi avait annoncé qu’il quitterait le FC Barcelone à la fin de la saison. Depuis, la presse espagnole ne cesse de le relancer sur le sujet pour savoir si le technicien revient sur son choix. Mais près d’un mois plus tard, rien n’a changé. « C'était la bonne décision, elle était nécessaire, a encore assumé le coach blaugrana ce vendredi en conférence de presse. Je n'ai pas changé d'avis, le club a besoin d'un changement à la fin de la saison. On est plus performants et ma décision était la bonne, oui. »

Xavi prévient ses dirigeants

En effet, le Barça va un peu mieux depuis quelques semaines. Difficile de dire si le départ annoncé de Xavi en est la cause. En tout cas, le club catalan, bien que relégué à huit points du Real Madrid, leader de Liga, croit toujours en ses chances de titre. « Tant que c'est possible mathématiquement, on se battra, a prévenu la légende du Barça. Chaque semaine c'est une histoire différente. Mais on ne peut pas perdre de points, encore moins à la maison. On n'a pas perdu espoir en Liga, même si l'on sait que c'est compliqué. »

💬 Xavi: "El nuevo entrenador del Barça debería tener una continuidad en el ADN barcelonista" pic.twitter.com/RpNFP8STVX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 23, 2024

Dans ses rêves les plus fous, Xavi partirait sur un nouveau sacre et mettrait son successeur dans les meilleures conditions. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Bien que sur le départ, l’entraîneur barcelonais a son mot à dire. « Mon successeur ? J'ai une opinion, mais ce sont Deco et Joan Laporta qui devront décider. Il devra avoir notre ADN », a conseillé Xavi, très attaché à la philosophie du Barça.