Barça : Une prime de Lionel Messi choque le foot espagnol

Dimanche, le très sérieux El Mundo faisait sa Une sur Lionel Messi en dévoilant le montant total du contrat signé par l’Argentin en 2017 au FC Barcelone.

L’international argentin aurait touché la somme astronomique de 555.237.619 euros grâce à ce contrat démentiel. Des chiffres qui donnent le tournis, d’autant plus que Lionel Messi va percevoir une nouvelle prime colossale dans les mois à venir, toujours selon El Mundo. Dans son édition de ce lundi, le média catalan dévoile une nouvelle clause « cachée » dans le contrat de Lionel Messi : une prime de fidélité estimée à 66 ME que le capitaine du FC Barcelone va toucher lors de son départ, probablement en juin prochain à moins d’une prolongation surprise. Ce montant XXL doit être payé en deux fois par le club blaugrana dans les prochains mois.

Le premier versement est attendu le 31 mars tandis que la deuxième partie, d’un montant de 36 ME, doit être réglée le 15 juillet, soit deux semaines après la fin du contrat de Lionel Messi, qui sera officiellement libre de tout engagement le 30 juin. Dans la journée de dimanche, l’entourage du Ballon d’Or avait démenti les informations du Mundo, réfutant totalement les informations selon lesquelles Lionel Messi aurait perçu 138 ME par saison ainsi qu’une prime à la signature de 115 ME. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont en tout cas prévenus. S’ils veulent réellement profiter de la situation contractuelle de Léo Messi pour le recruter cet été, il faudra prévoir un budget conséquent pour le salaire de l’Argentin ainsi que ses nombreuses primes. Des chiffres qui pourraient effrayer le vice-champion d’Angleterre en titre ainsi que le Paris SG en cette période de crise et de pandémie, malgré les moyens colossaux des deux clubs.