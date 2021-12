Barça : Un attaquant français offert sur un plateau !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour son secteur offensif, le FC Barcelone tient peut-être une occasion inespérée. Du côté de Manchester United, Anthony Martial a annoncé son intention de partir cet hiver. Une aubaine pour le Barça qui convoiterait l’attaquant français.

La nouvelle gifle infligée par le Bayern Munich (3-0) mercredi a sans doute conforté le FC Barcelone dans son plan. Affaibli ces dernières années, et peu épargné par les blessures, le secteur offensif des Blaugrana a besoin de renforts dès cet hiver. La presse locale semble confiante quant à la possible arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Un transfert qui pourrait coûter entre 40 et 45 millions d’euros hors bonus. Autant dire qu’après une telle opération, le Barça ne sera plus en mesure de miser gros. Il faudra la jouer malin, ou espérer une occasion inespérée comme la piste Anthony Martial (26 ans).

L’agent de Martial réclame un départ

Depuis quelques semaines, l’attaquant de Manchester United est effectivement annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan sera donc ravi d’apprendre que le Français compte faire ses valises le mois prochain. « Anthony souhaite quitter le club en janvier, a annoncé son agent Philippe Lamboley à Sky Sports. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club. » Une décision compréhensible dans la mesure où Anthony Martial, lorsqu’il n’est pas à l’infirmerie, n’est pas souvent aligné chez les Red Devils. Le retour de Cristiano Ronaldo et la signature de Jadon Sancho cet été lui ont définitivement barré la route.

Une aubaine pour le Barça, d’autant que Manchester United et le manager Ralf Rangnick ne devraient pas retenir leur attaquant sous contrat jusqu’en 2024. « Si je regarde le nombre de joueurs que nous avons, c'est encore un gros effectif, a confié le coach allemand ce vendredi. On n'est vraiment pas en manque de joueurs mais on doit aussi s'assurer que les joueurs veulent rester ici. S'ils n'ont pas assez de temps de jeu, il sera peut-être judicieux de parler individuellement avec ces joueurs pour voir ce qui peut être fait. » Pour rappel, l’ancien Monégasque avait coûté 50 millions d’euros hors bonus en 2015.