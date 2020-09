Barça : Lionel Messi lâché par le vestiaire, la révélation choc !

Dans : Liga.

C’est officiel depuis vendredi soir, Lionel Messi va rester une ultime saison au FC Barcelone, malgré ses envies d’ailleurs.

« Je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça » expliquait notamment vendredi le Ballon d’Or, pour qui l’avenir va donc s’écrire au FC Barcelone. Mais dans quel contexte ? Le nouvel entraîneur Ronald Koeman a d’ores et déjà prévenu l’Argentin que les privilèges n’auront plus leur place en Catalogne, ce qui avait refroidi Lionel Messi au moment de leur premier entretien. Au-delà d’être parti sur de mauvaises bases avec son nouvel entraîneur, le meilleur joueur de l’histoire du club blaugrana se retrouve plus isolé que jamais au sein du vestiaire.

Vidal et Suarez, ses ultimes alliés vont partir

« Il y a un détail qui n'est pas mineur. Dans tout ce conflit, il n'y a eu aucune approbation publique d'aucun de ses collègues » explique notamment un proche du vestiaire barcelonais à El Pais, comme pour prouver que Lionel Messi ne jouit plus de beaucoup de soutiens chez les joueurs. Un constat qui devrait s’accentuer dans les jours et les semaines à venir avec le départ déjà acté d’Ivan Rakitic et ceux, jugés comme imminents, d’Arturo Vidal et de son meilleur ami Luis Suarez. L’avenir de Sergio Busquets et de Gérard Piqué est également en question. La saison prochaine, Lionel Messi pourrait donc être plus isolé que jamais au sein d’une équipe dans laquelle Ronald Koeman souhaite relancer Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, en plus de recruter Memphis Depay…