Barça : Laporta retourne à la pêche aux euros

Dans : Liga.

Les finances du FC Barcelone sont dans un tel mauvais état, que même le départ de Lionel Messi et son salaire mirobolant, n’arrangent pas suffisamment les choses.

L’attaquant argentin a rejoint libre le PSG, mais le Barça n’a toujours pas trouvé les fonds pour faire valider les signatures de Memphis Depay et Eric Garcia, à quelques heures de l’ouverture de la Liga. Pire, la formation blaugrana négocie avec ses capitaines une nouvelle baisse de salaire, afin de faire rentrer tout le monde dans les clous. Busquets, Jordi Alba, Piqué et Sergi Roberto discutent ainsi avec la direction pour trouver une mesure capable de convenir à tout le monde. Car malgré le départ de Lionel Messi, le club catalan n’a toujours pas réussi à effectuer la moindre vente digne de ce nom, et a récemment refusé l’accord passé entre la Liga et le fonds d’investissements CVC, qui va faire pleuvoir les millions d’euros sur les clubs de Liga en dehors du Real Madrid, du Barça et de l’Athletic Bilbao.

Mundo Deportivo dévoile ainsi que Joan Laporta, incapable de vendre, a encore demandé un effort à certains de ses cadres. Si Antoine Griezmann a déjà fait savoir qu’il ne toucherait pas à ses 35 ME par an, Gérard Piqué est prêt à faire un effort. Sergio Busquets, qui a déjà baissé deux fois ses émoluments, serait réticents à encore voir son salaire se réduire, et envisagerait un accord pour un lissage. Les négociations sont plus compliquées avec Jordi Alba, quelque peu lassées par ces demandées répétées de la direction alors qu’un effort collectif a déjà été effectué pendant la Covid-19.

Des reports sur salaire pourraient être convenus, même si le Barça ne fait que repousser le problème. Mais au moins, ce lissage aurait le mérite de favoriser l’homologation de contrats des recrues gratuites de cet été. Toujours selon le Mundo Deportivo, Memphis Depay et Eric Garcia pourraient obtenir le feu vert de la Liga ce samedi afin de débuter la Liga ce dimanche.