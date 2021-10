Esp : Grâce à Xavi, le Barça se réconcilie avec le Qatar

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sur le point de récupérer son ancien milieu Xavi, le FC Barcelone va en profiter pour renouer des liens avec le Qatar. Les dirigeants du club d’Al Sadd ne voient pas d’inconvénient à libérer leur entraîneur pour le club catalan dont ils pourraient redevenir des partenaires.

On aurait pu croire à un rebondissement vendredi soir, quand Al Sadd a publié un communiqué officiel pour démentir le retour de Xavi au FC Barcelone. « En réponse à ce qui circule ces derniers jours, la direction d'Al Sadd confirme que Xavi a encore deux ans de contrat avec le club et qu'il est totalement concentré sur les prochains matchs de l'équipe, pour rester en tête du championnat et défendre le titre », a indiqué le club qatari, dans un message plutôt destiné à protéger son image vis-à-vis des supporters. Car les sources sont unanimes, l’ancien milieu de terrain deviendra bien le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Ce n’est qu’une question d’heures ou de jours, confirme Marca, dont une source au Qatar assure qu’il « n’y aura aucun problème ».

Le Barça et le Qatar de nouveau alliés ?

En effet, Xavi entretient d’excellentes relations avec ses supérieurs. Ses quatre titres en tant que joueur, additionnés aux sept lignes de son palmarès comme entraîneur d’Al Sadd en font un acteur très apprécié de la direction, qui ne lui compliquera pas la tâche au moment de réaliser son rêve d’entraîner le Barça. D’autant que les décideurs d’Al Sadd ont un intérêt particulier dans cette opération. Selon nos confrères espagnols, le retour de Xavi en Catalogne va permettre un nouveau rapprochement entre le pensionnaire de Liga et le Qatar.

Rappelons que la compagnie aérienne Qatar Airways était le sponsor principal des Blaugrana jusqu’en 2015. A cette époque, le Barça venait de réaliser le triplé, moment choisi par l’ancien président Josep Maria Bartomeu pour renégocier un contrat à la hausse malgré l’accord préalablement trouvé. Les deux parties s’étaient alors séparées brutalement, jusqu’à cette réconciliation facilitée par Xavi qui permettrait au Barça de renouer des liens avec un bon partenaire financier. Dans la situation du FCB, ce n’est pas négligeable. Et de son côté, le Qatar en profiterait pour associer son image à celle d’un des plus grands clubs européens. Tout le monde serait donc gagnant.