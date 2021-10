Barça : Koeman ne sera pas viré, Laporta sort du silence !

Dans : Liga.

A quelques du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, le patron du Barça a apporté un vif soutien à Ronald Koeman, dont l'avenir semblait très sombre après la gifle prise face à Benfica.

Depuis mercredi soir, et une nouvelle énorme désillusion pour le Barça et ses supporters en Ligue des champions, les heures de Ronald Koeman sur le banc du club catalan semblaient être comptées. Incapable de trouver des solutions avec un effectif marqué du sceau de l’énorme crise financière traversée par le FC Barcelone, l’entraîneur néerlandais paraissait en grand danger, les rumeurs étant nombreuses au sujet du technicien capable de remplacer d’urgence Ronald Koeman. Et cela d’autant plus que c’est un déplacement très compliqué qui se profile ce samedi pour le Barça, puisque Memphis Depay et ses coéquipiers iront défier l’Atlético Madrid, champion d’Espagne en titre, dans son stade. Le scénario semblait se mettre en place pour une décision imminente du côté de Joan Laporta, qui a perdu une grande partie de la confiance des supporters barcelonais.

Cependant, un peu à la surprise générale, le président du FC Barcelone est sorti de son mutisme à quelques heures du rendez-vous madrilène. Et Joan Laporta a tenu à faire savoir que Ronald Koeman ne sera pas licencié, quoi qu’il arrive face à Antoine Griezmann et aux Colchoneros. « Ronald Koeman continuera à être l’entraîneur du Barça quel que soit le résultat, il mérite notre confiance. Quand les blessés reviendront, nous aurons plus de marge, Koeman est un « culé » et une référence pour Barcelone. J'ai parlé avec lui et j'ai tiré des conclusions, c’est une référence pour Barcelone (...) Il aurait pu avoir des moments de découragement, mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont récupérer, il mérite cette marque de confiance. Dire que nous avons une relation froide est un mensonge. Nous avons une relation bonne et sincère, c'est une bonne personne et je crois qu'il pense la même chose de moi », a expliqué Joan Laporta sans réellement convaincre.