Barça : Incroyable coup de théâtre pour Xavi !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Xavi n'est pas encore au FC Barcelone. Malgré l'annonce officielle d'Al-Sadd, le club catalan essaye de négocier à la dernière minute.

Ce midi, le club d’Al-Sadd a officiellement annoncé le départ de Xavi pour le FC Barcelone. La formation qatarie a même fait savoir que le FC Barcelone avait payé la clause libératoire de 5 millions d’euros pour faire revenir son ancien joueur, cette fois-ci au poste d’entraineur. « Xavi est un élément important de l’histoire de notre club, et nous lui souhaitons tout le succès possible dans la suite de sa carrière. Xavi nous a informés il y a quelques jours de son désir de rejoindre Barcelone en ces temps particuliers, en raison de la situation difficile de son club d’enfance, et nous comprenons cela. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas nous dresser sur son chemin », a ainsi fait savoir le club de Doha. Mais quelques heures plus tard, la Cadena Ser annonce que le Barça a finalement refusé de payer la somme indiquée, notamment en raison de ce fameux communiqué de presse jugé trop anticipé.

🚨 ÚLTIMA HORA sobre el fichaje de XAVI



‼️ El Barça sigue reunido en Qatar y a esta hora no contempla pagar la cláusula de 5 millones de salida de Xavi a la que ha hecho referencia el Al-Sadd



🎙️ Informa @santiovalle pic.twitter.com/gpHwfN3yVZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 5, 2021

Les dirigeants barcelonais sont actuellement au Qatar et la somme annoncée est jugée comme trop élevée par le Barça. Le communiqué indiquait pourtant que le club catalan avait déjà accepté de payer la somme, et que Xavi était donc libéré de ses obligations avec Al-Sadd. Il n’en est visiblement rien, et la moindre économie étant bonne à prendre pour les blaugrana. Le club espagnol a visiblement vu dans ce communiqué une erreur du club qatari, et estime qu’il est possible de négocier pour économiser sur ce montant.