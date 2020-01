Real Madrid : L'annonce du clan Bale qui va flinguer Zidane

Dans : Liga.

Pas de transfert cet hiver, et probablement pas l'été prochain non plus, Gareth Bale apprécie le Real Madrid et ne se prive pas de le faire savoir. Et tant pis pour les volontés de Zinedine Zidane sur le marché des transferts.

Loin d’être limité financièrement, le Real Madrid a beaucoup acheté l’été dernier, sans réellement faire plaisir à son entraineur. Zinedine Zidane voulait en effet Paul Pogba, mais les négociations n’ont jamais porté leurs fruits. L’écart financier était trop important entre les deux clubs, et pour faciliter la transaction, il aurait fallu que le Real Madrid cède Gareth Bale. Le technicien français a bien fait comprendre à son joueur que la saison serait compliquée pour lui, mais le Gallois n’a pas trouvé de point de chute. Et il ne semble pas en chercher un pour cet hiver, ou même l’été prochain. C’est ce qu’a fait savoir son agent dans un entretien à ESPN, histoire de calmer les rumeurs sur un éventuel transfert.



« Il n’ira nulle part au mois de janvier, et il est très peu probable qu’il parte l’été prochain », a balancé Jonathan Barnett, pour qui la situation de son poulain chez les Merengue n’est visiblement pas préoccupante. Il faut dire que l’ancien de Tottenham dispose d’un salaire galactique, même si ses performances ne le sont plus depuis longtemps. Et même la brouille prolongée avec Zidane ne semble pas le décider à changer d’air. Un coup dur pour le champion du monde 1998, qui n’aura pas les cordons de la bourse complètement déliés pour recruter à sa guise dans les prochaines semaines.