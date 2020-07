Barça : Griezmann n'a pas été blacklisté par Messi et Suarez

Dans : Liga.

La première saison d'Antoine Griezmann au FC Barcelone n'a pas été à la hauteur des attentes, mais le joueur français est soutenu par ses coéquipiers.

En signant au Barça lors du mercato 2019, Antoine Griezmann ne s’attendait probablement pas à connaître autant de soucis. Car pour le champion du monde tricolore rien n’est facile depuis un an, au point même que son départ du FC Barcelone a été envisagé. Pire encore, des rumeurs ont circulé sur une mise à l’écart du champion du monde dans le vestiaire catalan, Lionel Messi n’ayant pas d’atomes crochus avec Antoine Griezmann. Forcément, cela pourrait annoncer des jours compliqués pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, humilié par Quique Setien lors des retrouvailles récentes avec les Colchoneros. Mais loin d’entretenir les rumeurs sur un souci entre les cadres barcelonais et Antoine Griezmann, Luis Suarez a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant français.

Se confiant au Mundo Deportivo, le lieutenant de Lionel Messi a remis les pendules à l’heure sur le cas Antoine Griezmann. « C’est un joueur incontournable. Il a une façon d'être qui lui vaut d’être bien accueilli dans le groupe et il est apprécié. Antoine a connu une période difficile, car les choses ne se sont pas passées comme il le voulait, mais il a eu notre soutien. Parfois, quand l’entraîneur te remplace, ta confiance diminue un peu (...) Celui qui est dans le club depuis de nombreuses années sait combien il est difficile d’arriver dans une équipe comme Barcelone où l'exigence est maximale (...) Vous devez apprendre à vivre avec l’exigence du Barça et Antoine le comprend. Il parle beaucoup à ses coéquipiers, il sait combien il est difficile d’être attaquant dans ce club », a confié Luis Suarez, qui visiblement ne charge pas Antoine Griezmann et garde confiance dans le joueur français.